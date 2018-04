Innfører restriksjoner på vannforbruk

Nyheter

Hemne kommune innfører Hemne kommune reistrisjoner på vannforbruk for abonnenter tilknyttet Eide kommunale vannverk.

Årsaken er utfordringene kommunen har med lav produksjon av vann ved vannverket. Restriksjoner på vannforbruk innføres med hjemmel i standard abonnementsvilkår, paragraf 3.8.

Sløsing forbudt

«Restriksjoner gjelder både privat- og næringsabonnenter ved Eide kommunale vannverk (områdene rundt Kyrksæterøra, Vinjeøra, Eide, Grøtnes-Kynnsvika og Holla)», heter det i en driftsmelding Hemne kommune la ut på sine hjemmesider tirsdag.

Inntil restriksjonene er opphevet, er følgende forbudt:

Spyle veier og gårdsplasser

Vanning av plen

Annen opplagt sløsing med vann

Alvorlige følger

Konsekvens ved at det brukes for mye vann til formålene over, er ifølge driftsmeldinga at det er en risiko for at det vil gå tomt for rent drikkevann ved Eide kommunale vannverk, og at reserver som kan brukes til slokkevann ved brann blir brukt opp.

«Skulle det bli tomt for rent drikkevann, vil det medføre at alle abonnentene ved vannverket risikerer å måtte koke vannet i lang tid etter hendelsen. Dette vil få store følger for bedrifter som er avhengige av rent vann, samt potensiale for sykdomsutbrudd i befolkningen», går det fram av meldinga.

