«Vant» 950 000 euro

Det dukker stadig opp mailer og meldinger hvor folk får beskjed om at de har vunnet store summer. Denne gang var det Harald Grønli fra Viggja som var den «heldige».

— Jeg fikk en melding på telefonen fra nummeret +44 7724 902261 om at jeg hadde vunnet 950 000 euro i en kampanje i Globaltel. Det var bare å sende inn krav per e-post til «Alan» i Globaltel for å motta pengene, sier Grønli.

Meldingen kom på norsk, men bar nok litt preg av oversettelse via «Google Translate». Grønli har også tidligere mottatt lignende meldinger, og oppfordrer andre som gjør det til å ikke tro på slike henvendelser.

