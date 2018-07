Å forlate et dyr sånn i veikanten er ulovlig

Nyheter

Tirsdag kveld ble et rådyr påkjørt og forlatt hardt skadd i veikanten på fylkesvei 700 like nord for Å sentrum i Meldal. Ettersøkjeger fallvilt i Meldal,

Steinar Rikstad, rykket ut og avlivet dyret på stedet.

- Jeg blir irritert når biler kjører på dyr og de ansvarlige ikke varsler. Man må tenke på lidelsene dyra utsettes for, sier han.

Kolliderte med reinsdyr

Rådyret på tirsdag lå i veibanen. Det forsøkte å stuikke av da Rikstad ankom, men skadene i bakparten var såpass store at det var umulig.

Ifølge lovverket er alle som kjører på et dyr, pliktig til å varsle.

- Man blir ikke straffet for å ha kjørt på en elg, hjort eller rådyr. Men det er straffbart ikke å å varsle om det, påpeker Rikstad.