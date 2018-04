Aggregat i rådhuset blir dyrt

Nyheter

Hemne

Formannskapet i Hemne skal tirsdag ta stilling til om de går inn for ei tilleggsbevilgning på over 900 000 kroner for å installere nytt nødstrømsaggregat i rådhuset.

Det ble i fjor bevilget 775 000 kroner til tiltaket, men det viser seg å være altfor lite. Dersom tilleggsbevilgningen blir vedtatt i kommunestyret som siste instans, er investeringsrammen på vel 1,7 millioner kroner.

Et nødstrømsaggregat er viktig for å ivareta beredskap. I en gitt situasjon må IKT-systemer flyttes ut av rådhuset, og vil gi vesentlige leiekostnader ved at et slikt aggregat ikke er på plass. Det vil også begrense kommunens evne til å utøve sitt ansvar innenfor beredskap ved bortfall av strøm. I en krisesituasjon der strømforsyninga faller ut, kan rådhuset opereres uten begrensninger når et nødstrømsaggregat kan kobles inn.

Det forutsettes at et nytt aggregat plasseres i egen bygning noe unna selve rådhuset.