Fikk kontroll på aggressiv gjest

Nyheter

Politiet måtte to ganger i løpet av helga ta turen til utestedet O75 i Orkanger sentrum.

Like over midnatt natt til lørdag ringte beboere i nærheten og klaget på støy fra levende musikk når døra til uteplassen stod oppe. Det var visstnok vanskelig å få sove.

Patruljen ankom én time senere. Da konkluderte de med at støynivået på det tidspunktet var akseptabelt, med tanke på at det er et utested. Samtidig kan det ifølge politiet ha roet seg litt i forhold til tidligere på natta.

Og klokka 01.50 natt til søndag måtte patruljen ta hånd om en aggressiv gjest på stedet.

- Politiet fikk kontroll på vedkommende. Mannen i 30-åra blir anmeldt for ordensforstyrrelse, opplyser Arnt Johansen, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.