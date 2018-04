Nyheter

Orkdal

Sjåføren fikk bot og ble anmeldt etter å ha blitt stanset på Orkanger i dag, melder Statens vegvesen Trøndelag på Twitter.

«Når en vei ikke er tillatt å kjøre for kjøretøy over 12 meter, da er det ikke greit å kjøre med et vogntog på 16,5 meter». Det vises til tydelig merking langs veien.

I tillegg fikk vedkommende bot pålydende 8000 kroner for manglende bombrikke.