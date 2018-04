Ønsket sikringsskyss - fikk nei

Nyheter

Nå har både administrasjonen og politikerne sagt nei til søknaden fra FAU ved Orkanger ungdomsskole om sikringsskyss for elevene fra Råbygda.

Opplæringsloven

Det første avslaget kom i form av et administrativt vedtak 9. april, og i forrige uke ble saken drøftet i trafikksikkerhetsutvalget. Konklusjonen i møtet var at man støttet administrasjonen.

FAU viser til paragraf 7-1 i opplæringsloven, der det står:

«Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen, har rett til gratis skoleskyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg, har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.»

- Vil eskalere

Det er dette siste punktet i paragrafen FAU mener slår inn for elevene fra Råbygda.

- Som foreldre opplever vi store trafikale utfordringer med tungtrafikken langs det som er vedtatt som skolevei for våre barn. Etter oppstarten med utbygginga av Norsk kylling i Furumoen, har det blitt en drastisk økning i anleggstrafikken, og med de framtidige planene til Isfjord samt folkehelsesenteret, vil dette eskalere ytterligere, skriver FAU som ønsket et prinsippvedtak for strekningen.

Både administrasjonen og politikerne er altså av en annen oppfatning, og det betyr at elevene fra Råbygda må komme seg til skolen for egen maskin.