- Det er nesten så man ikke tror det man ser

Rovatnet i Hemne er tradisjonelt en yndet plass for mange forskjellige arter av ender og vadefugler. Nå har de vanlige endene fått et meget selebert selskap i ei mandarinand.

En hannfugl med så spektakulære farger i drakten at en nesten ikke tror det man ser. En skulle tro den var fløyet tvers gjennom regnbuen og blitt preget av fargene fra den.

Tredje året på rad

Fuglen ble oppdaget for første gang i år sist søndag, da den svømte rundt og beitet i ei råk i isen tett ved land utenfor Bugtaåsen, like før Kyrksæterøra sentrum.

Jan Ove Bratset i Norsk ornitologisk forening, Hemne lokallag, kan fortelle at det er tredje året på rad at ei mandarinand har tilhold i Rovatnet. Det er ikke usannsynlig at det er samme individ som på nytt er kommet til Hemne som trekkfugl.

I England har mandarinender fast oppholdsplass, og en mulig teori er at denne anda har fulgt med «norske» ender som er kommet fra vinteropphold nå i det siste. Den observeres regelmessig i Norge, men må likevel sies å være en heller sjelden gjest.

Innført til Europa

Mandarinanda har sin opprinnelse fra Øst-Asia, men ble innført av mennesker til Europa en gang på 1700-tallet.

I Artsdatabanken er den oppført som uønsket i Norge, mest av prinsipielle grunner da den naturlig ikke hører hjemme her. Den har fått «faregrad liten», da den i praksis neppe kan være til ulempe i den norske faunaen. Derfor er det bare å glede seg over synet og la den være i fred, for den som er så heldig å få se dette underverket av en fugl. Ikke uten grunn er den ofte omtalt som verdens vakreste fugl.