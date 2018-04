- Ikke hysterisk behov for å sjekke dekk

Nyheter

Fristen for å ta av piggdekk etter vinteren er ifølge lovverket første mandag etter 2. påskedag, med unntak av Nord-Norge hvor datoen er 1. mai.

Men denne datoen er ikke absolutt. Kravet om tilstrekkelig veigrep veier tyngre enn fristene for når piggdekk og kjetting kan benyttes, opplyser Statens vegvesen.

Her er reglene om dekkskifte

Nå er det snart gått en knapp måned i forhold til lovverkets krav om dekkskifte. Hva gjør politiet med sånt?

- Fra vår side har vi aldri hatt et hysterisk behov for å kjøre kontroller for å sjekk om folk har lagt om dekk. Så lenge det er mulighet for is og snø der man ferdes, må man forholde seg til føret og ikke datoer, sier Arnt Johansen ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Men han påpeker at ut fra miljømessige hensyn, bør man skifte til sommerdekk så fort det er forsvarlig. Det har hovedsaklig med støy og støv å gjøre.

Og helt til slutt: Når kan du sette på piggdekk? Svaret er 1. november, med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor datoen er 16. oktober.