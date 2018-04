Branntomta for ødelagt til å finne brannårsak

Nyheter

To ganger på ett døgn tok eneboligen i forrige uke på Syrstadgardan i Skaun kommune fyr. Først på onsdag ettermiddag. Deretter tidlig torsdag morgen igjen.

Brannsjefen: - Vi gjorde alt vi kunne

Det var en familie på fire som bodde i huset. I forbindelse med den første brannen skal én person ha pustet inn røyk, som førte til en sjekk på legekontoret. Da brannen blusset opp igjen natt til torsdag, befant det seg ingen personer i huset.

Det ble tatt i bruk gravemaskin i brannruinene for å renske i restene for å være sikker på at alt var slokket.

- Den potensielle skaden etter gravemaskina for å finne spor etter brannårsaken, gjør at krimteknikere ikke ser det formålstjenlig å komme, opplyser Arnt Johansen, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Brannårsaken blir dermed svært vanskelig å fastslå. Det eneste man kan støtte seg på nå, er brannmannskapets observasjoner under arbeidet.

- Det blir ingen videre etterforskning fra politiets side, sier Johansen.

Dette er gammelt hus, kanskje fra 1940- eller 1950-tallet en gang. som er isolert med spon.