Han søker på direktørjobb

15. april gikk søknadsfristen på direktørjobben i Trondheim Parkering ut.

Bakgrunnen for at toppjobben i Trondheim Parkering ble utlyst, var at tidligere direktør Stein Løberg sluttet i stillingen i juni i fjor, etter at en rekke ansatte varslet om dårlig arbeidsmiljø, skriver adressa.no.

27 menn og tre kvinner har søkt jobben som direktør. Sju av søkerne er unntatt offentlighet.

Blant søkerne er kompetanserådgiver for Fagakademiet, Lars Metlid fra Orkdal. 57-åringen er blant annet tidligere rådmann i Skaun kommune, næringssjef i Orkdal kommune og banksjef i Fokus Bank.

