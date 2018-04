- Dette vil bli fikset før 17. mai

Nyheter

Disse bildene viser rekkverket på fylkesvei 6624 (tidligere fv. 470 over Skaunaskogen) på Jåren i Skaun. Dette er bare noen hundre meter unna Ramsjøbu, på vei ned mot Morkagardene.

Rekkverket på denne strekningen har i langt tid stått litt skjevt. Men i løpet av de siste dagene har det gått et 10-15 meter bredt jordras her, som har tatt med seg rekkverket på stedet.

- NCC vil så fort de får tid ta seg av rasområdet. Entreprenøren Gjerde har ansvaret for rekkverket. Og alt skal være fikset til 17. mai, forteller Bjørn Erik Storstein i Statens vegvesen.

Inntil videre må kjørende ta det med ro når de passerer her. NCC har satt ut såkalte kjørefeltskillere for å markere at rekkverket og veiskuldra er svekket.

Storstein påpeker at det er stort behov for oppgradering av rekkverk langs veinettet i vårt distrikt.