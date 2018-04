Vil gi eldre livsglede

Nyheter

Orkdal rotaryklubb vil den 15. mai få invitere eldre med på en rundtur i kommunen slik at de kan få oppleve de store endringer som har skjedd og som er på gang. Dette er et tiltak under paraplyen Livsglede for eldre, hvor klubben får hjelp av elever ved helsefaglinja på Orkdal videregåande skole.

— Turen starter på Follo før den kjører innom pensjonistsenteret på Orkanger og oppover til Fannrem. Det er også mulig å stige på bussen underveis til Fannrem, opplyser rotaryklubben i ei pressemelding.

Det er lagt opp til en rute på to timer, før det blir lunsj på pensjonistsenteret. Etter lunsjen blir det en rundtur hvor guider vil sørge for å gi deltakerne fyldige opplysninger om gammelt og nytt i bygda.

- Vi tar imot påmeldinger fram til og med førstkommende mandag, og håpet er at så mange som mulig blir med oss, forteller Nils Prestmo i Orkdal rotaryklubb.