12 grader varmere på seks dager

Nyheter

Kaldt i vannet, men 20 grader pluss innbyr til strandliv.

Det ser ut til at mai starter med sol og sommer, og yr.no melder temperaturer opp i 20 grader i Orkdal neste lørdag. Det er en økning på hele 12 grader fra mandag, som per nå ser ut til å få åtte grader. Gjennomsnittstemperaturen målt i mai 2017 viser 8,1 grader. For de syv første dagene i mai 2018 ser det ut til å bli en gjennomsnitt på 16,2 grader, noe som da er en fordobling fjoråret. Så er det lov å ha et optimistisk håp om bedre gjennomsnitt for hele mai måned i år, enn det ble i fjor.

Nattefrost

De kommende døgnene ber meteorologene trønderne utvise forsiktighet, spesielt hvis man har lagt om til sommerdekk, for da er det fare for lokal nattefrost. Prognosene fra Meteorologisk institutt viser blå tall for nettene noen dager fremover. Noen steder kan det komme små mengder med snø.

Toril.Langmo.Skjetne@avisa-st.no

48001020