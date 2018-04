To trønderske kvinner fengslet i Dubai

Nyheter

Avisa Sør-Trøndelag meldte fredag om to nordmenn som ble pågrepet og fengslet i Dubai.

Det norske utenriksdepartementet (UD) bekreftet overfor avisa ST, at to nordmenn var fengslet i Dubai. Dette er to kvinner i 20-åra fra avisa STs nedslagsfelt.

VG melder lørdag at foreldrene har hatt kontakt med de to kvinnene, men at de fortviler fordi de ikke får beskjed om hva som skal skje videre. De pårørende vet ikke hva kvinnene er siktet for, eller om de i det hele tatt er siktet. Ifølge den ene kvinnens far foregår avhørene på dårlig engelsk, og kvinnene må signere på dokumenter skrevet på arabisk. De to trønderske kvinnene ble pågrepet under en razzia, der de befant seg sammen flere andre med forskjellig nasjonalitet.

Pågripelsen skjedde 18. april, ifølge VG, og kvinnene må påregne å sitte ytterligere to uker i politiets varetekt før de får vite noe mer.

