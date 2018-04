Advarer mot å bruke piggfrie vinterdekk til sommerdekk

Nyheter

Det er ingen frister knyttet til bruk av piggfrie vinterdekk, og mange kjører på slike til tross for at veiene er bare og sommeren står for døren. Det kan få konsekvenser.

Her er reglene om dekkskifte

– Piggfrie vinterdekk har langt dårligere veigrep enn sommerdekk, ikke minst på våt veibane. Selv på tørr veibane vil bremselengden være betraktelig lenger med piggfrie vinterdekk enn med sommerdekk. Det kan bli fatalt dersom du må bråbremse, sier Jeanett Tennefoss, bilskadedirektør i Tryg Forsikring.

Piggfrie vinterdekk har en mykere type gummi enn sommerdekk. Resultatet er at bilføreren risikerer ustabilitet, lengre bremsestrekning og langt dårligere drenering av regnvann. På våt veibane risikerer du å få vannplaning ved lavere hastighet enn med sommerdekk.

– Mange kjører med piggfrie vinterdekk som om de var helårsdekk. Men da overser man farene med piggfrie vinterdekk på sommerføre. Den ekstra bremselengden kan bli utslagsgivende og forårsake sammenstøt, skade og død ved en kritisk oppbremsing, sier hun.

Hvert eneste år skjer det flere ulykker i trafikken i forbindelse med omlegging av dekk.

– Mange som nylig har skiftet dekk glemmer å ettertrekke hjulboltene etter å ha kjørt noen kilometer, eller hjulene er montert feil. Det kan få katastrofale følger. Et hjul kan falle av i fart, sier hun.

Det er også viktig å sjekke mønsterdybden på sommerdekkene. Vegtrafikkloven sier at mønsterdybden skal være minst 1,6 millimeter på sommerdekk, men Tryg anbefaler en mønsterdybde på minst det dobbelte.

– Det er viktig å være godt skodd året rundt, også på sommerføre. En mønsterdybde på 3 millimeter sikrer deg et godt veigrep, sier Jeanett Tennefoss.