Alkolås inn i norske anleggsmaskiner

Nyheter

KGK Norge, som er en av landets ledende distributører av tekniske produkter innen bil- og maritim sektor, inngår samarbeid med STS AB om å øke salg og montering av alkolås i den norske bygg og anleggsbransjen. STS AB er spesialisert på å gjennomføre service blant annet på anleggsmaskiner i Norge og i Sverige.

– Vi tror det vil være et godt tiltak for å øke trafikksikkerhet, samt sikre tryggheten på arbeidsplasser og bygg- og anleggsplasser, sier Christian Salvesen, som er prosjektansvarlig for trafikksikkerhet og Dräger Alkolås hos KGK.

Dräger Alkolås er den mest brukte alkolåsen i Norge i dag.

Stortinget vedtok også nylig at det det skal bli gjort endringer i vegtrafikkloven med hensyn til bruk av alkolås. Lovendringen vil gi Samferdselsdepartementet hjemmel til ved forskrift å pålegge den som driver transport mot vederlag på veg å sørge for at kjøretøyet har installert alkolås. Utgifter knyttet til anskaffelse, montering og kontroll av alkolåsen skal etter lovendringen dekkes av den som driver transport med vederlag.