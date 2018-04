Har sendt to politipatruljer til Agdenes etter flere hendelser

Nyheter

Politiet har i morgentimene mandag fått meldinger om flere hendelser i Agdenes som de tror henger sammen.

- Klokken halv sju fikk vi melding om at en bil er stjålet i Lensvik. Det er en svart Honda CRV. I tillegg er det funnet et kjøretøy i Lensvik som er meldt stjålet i Trondheim for en stund siden. Klokken tre i natt fikk vi en melding om at det var innbrudd på Joker-butikken i Agdenes, sier lensmann Tor Kristian Haugan.

Det er nå sendt to patruljer til Agdenes.

- Vi har vært der ute med to patruljer siden i morges. Det er grunn til å tro at det er en sammenheng mellom de tre hendelsene. Vi regner med å ha mer svar på hva som har skjedd i løpet av dagen, sier Haugan.