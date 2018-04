Her vil kanskje 12 000 biler passere hvert døgn

Nyheter

Fredag 13. april slapp ST bomben om at vegdirektoratet har bedt Statens vegvesen om å utrede muligheten for å døgnstenge E39 mellom Øysand og Thamshahavn i et helt år for å utføre nødvendig vedlikeholdsarbeid i tunnelene.

Som følge av EUs nye tunnelsikkerhetsforskrift varslet Statens vegvesen i 2016 om at alle norske tunneler skulle oppgraderes og rehabiliteres. Blant dem også de fem tunnelene på E39 mellom Klett og Orkanger.

Arbeidet med å oppgradere de fem tunnelen mellom Klett og Orkanger skulle vært påbegynt i 2017, men har fortsatt ikke kommet igang. Ved å døgnstenge tunnelen helt kan arbeidet utføres raskerere - og billigere.

Omkjøring blir da via gamle E39 langs sjøen, nåværende fylkesvei 800. Det vil i så fall bety at 12 000 kjøretøy hvert døgn vil dundre forbi Thamshavn, Viggja, Børsa, gjennom Børsberga, gamle Buvik sentrum og Brekkberga.

Til sammenligning er trafikken på gammelveien i dag beregnet til mellom 400 og 1000 kjøretøy i døgnet.

Vegvesenet vurderer to alternativer for heldøgnstenging:

* Hele strekningen mellom Øysand og Orkanger i hele anleggsperioden.

* Stenge i to omganger; én mellom Orkanger og Børsa og én mellom Børsa og Øysand.

Det er ikke tatt noen endelig avgjørelse for omE39 skal stenges døgnet rundt. Saken er foreløpig bare under utredning.

13 ordførere fra kommuner tilknyttet E39 har signert på et protestskriv som ble sendt til vegdirektør Terje Moe Gustavsen, regionvegsjef Berit Brendskag Lied og Trøndelag fylkeskommune, der formålet er å hindre døgnstengte tunneler.