- Det er gjevt - jeg blir litt rørt

Det sier 75 år gamle Kjell Solem, som tirsdag kunne feire 1. mai sammen med barn og barnebarn. Ett av barnebarna er oppkalt etter ham selv, og det var nettopp Kjell Solem Slupphaug (18) som holdt ungdomsappellen under 1. mai-feiringa på Orkanger.

Han brukte appellen sin til å snakke om at mange sliter med å få en fast jobb og dermed en trygg og forusigbar tilværelse. Samtidig opplever man at bedrifter plukker medarbeidere fra bemanningsselskapenes «salgskatalog».

Kjell Solem Slupphaugs bestefar medgir at det var stas å høre barnebarnet på selveste 1. mai:

- Det var gjevt, og jeg blir litt rørt.

Solem senior har feiret arbeidernes dag siden han var unggutt.

- Vi hadde veldig mye å kjempe for, som for eksempel kortere arbeidsdag og trygge arbeidsplasser, sier 75-åringen. Barnebarnet er snar til å supplere:

- Dette med trygge arbeidsplasser er fortsatt aktuelt i dag. Vi må ta vare på rettighetene vi har tilkjempet oss, sier Slupphaug.

Han har vokst opp i en familie der politisk diskusjon har vært en naturlig del av hverdagen. Men han sier at det først og fremst er det han selv har sett av urettferdighet som har gjort ham til sosialdemokrat. Han trekker fram det som var hovedtema i appellen, nemlig de unges utsikter til å få fast og trygg jobb.

- Jeg kjenner flere som er redd for at de ikke får lærlingplass. De er heller ikke trygge på at de vil få jobb innen det området de utdanner seg på, sier Kjell Solem Slupphaug.