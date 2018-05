Lysregulert i Klinglien

Nyheter

To partier på fylkesvei 700 i Klinglien er nå lysregulert. Her er også ett kjørefelt stengt. Dette gjelder en strekning nedenfor Klinghåmmårn og en strekning over nye Skjøtskift bru.

Det er siste rest av veiarbeidet i Klinglien, på kommunegrensa mellom Orkdal og Meldal, som pågår nå. Blant annet jobbes det med sprøytebetong på fjellet mot Thamshavnbanen, noe terrengarbeid på utsida av veien, og grøfting rundt selve Klinghåmmårn.

Klinglien skal stenges igjen

Ifølge STs reporter på stedet, er det tirsdag klokka 12.15 ingen nevneverdig kø på stedet.

Den nye brua skal etter hvert få et skikkelig toppdekke, og det vil føre til et behov for å stenge veien en periode igjen. Det vil skje i månedsskiftet mai-juni.

Veien skal være endelig ferdig 15. juni.