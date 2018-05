Firemannsbolig erstatter enebolig

Nyheter

Denne firemannsboligen skal etter hvert bygges i Grovavegen på Evjen. Dette er på tomta rett overfor Bårdshaug stasjon, hvor det tidligere stod en eldre, ubebodd enebolig.

I løpet av de siste dagene har eneboligen blitt fjernet. Og nå stå bygging av firemannsboligen for tur.

De to boenhetene i overetasjen ble solgt raskt etter at prosjektet ble lagt ut for salg. De to nederste, på 114 kvadratmeter hver, lå litt lenger på markedet. Prisantydning var 3 590 000 kroner.

Nå er ikke prosjektet på Finn.no lenger.