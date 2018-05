Høy fart kostet ham jobben

Nyheter

Orkdal/Skaun

En mann i 30-åra bosatt i Skaun kommune, er dømt til å betale ei bot på 5500 kroner, og må holde seg unna bilrattet i et halvt år, for å ha kjørt for fort i en 40-sone.

Kjøringa fant sted i en nabokommune tidlig i april i år. Farten ble målt til 59 km/t, med andre ord nesten 50 prosent over lovlig hastighet.

I retten av han avgitt en uforbeholden tilståelse, og samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Ved fastsettelse av tapstiden på seks måneder, har retten lagt vekt på at mannen hadde fem aktive prikker i førerkortet før denne saken. Dette ble dermed hans åttende. Åtte prikker eller mer i løpet av tre år, betyr tap av førerretten i seks måneder, går det fram av dommen.

Mannens forklaring om at han vil miste jobben dersom han mister førerkortet og at livet blir utfordrende, har ikke retten lagt vekt på. «Retten kan ikke se at siktedes situasjon er vesentlig annerledes enn for andre yrkessjåfører som mister førerkortet» og «...dette er forhold som siktede i alle tilfeller skulle tenkt over før han kjørte på en måte som etter loven skal medføre tap av førerretten», går det fram av dommen.

Domfelte erklærte at han tok betenkningstid da dommen ble lest opp for ham.