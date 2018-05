Hva mener du om forbudet mot hester i Orklaparken?

Nyheter

Orkdal kommune mottar jevnlig klager fra folk som har møtt hester i Orklaparken, som omfatter den idylliske strekningen langs elva fra Forve bru på Fannrem til Grønørbrua på Orkanger.

Ikke tillatt for hester i Orklaparken

- Vi har en rekke henvendelser som går på at det er trafikk med hest i Orklaparken, og dette spesielt nå på våren, fortalte Nils Arne Sletvold, teknisk sjef i Orkdal kommune, til ST i slutten av april.

Bør det være forbudt for hester her? Ja Nei Usikker Du må velge et alternativ

Din stemme blir nå behandlet... Bør det være forbudt for hester her? Ja �%

Nei �%

Usikker �% Du har allerede stemt 0 stemmer

Hestefolket støtter seg gjerne til Allemannsretten, som i hovedsak går ut på fri ferdsel i utmark. Men Sletvold sier at dette blir feil. Nylig fikk også kommunen støtte fra Fylkesmannen i dette forbudet.

Sletvold forteller videre at ridende og kjørende med hest utgjør en stor risiko for myke trafikanter på turstien. Samtidig ødelegger hestene dekket i parken, noe som gjør det spesielt vanskelig å ferdes for eksempel for personer i rullestol, rullatorer og barnevogntrilling.