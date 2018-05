Tatt for tyveri av kjøtt og barberhøvler

Nyheter

Tre menn fra Øst-Europa ble lørdag ettermiddag stoppet og pågrepet på Fannrem. I bilen deres fant politiet tjuvgods fra en matbutikk på Orkanger.

På våren våkner de vinningskriminelle opp av dvalen

Det var snakk om kjøttvarer og barberhøvler. De tre mennene var observert i butikken to ganger, og betjeningen hadde en god beskrivelse av dem da de kontaktet politiet.

Trioen ble tatt med til arresten i Trondheim, og varene ble fraktet tilbake til butikken.

Før tyveriet hadde de også vært innom en annen matbutikk og gjort et forsøk på å stjele. Dette gjorde at de ansatte varslet politiet, som igjen varslet andre matbutikker i området. Og det var i kjølvannet av dette at tyvene ble observert og senere tatt.