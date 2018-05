Du bør bestille time nå skal du ha pass til ferieturen

Nyheter

De siste åra har det fra påske og utover våren og sommeren vært kaotiske tilstander ved lensmannskontor og politistasjoner som utsteder pass i vårt distrikt. Ved lensmannskontoret i Orkdal har folk møtt opp før åpningstid og stått i kø for å sikre seg pass til ferieturen.

Lang ventetid for å få pass

Tidligere har altså rushet startet rundt påske. Nå er det ifølge Liv Gunhild Tøndel, førstekonsulent ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor, enda tidligere.

- Vi merket allerede første uka i 2018 at folk begynte å forberede seg på å søke om pass. Det virker som om pass-sesongen nå strekker seg over større deler av året enn før, sa hun i begynnelsen av mars.

Per mandag formiddag var første ledige time for å bestille nytt pass ved Orkdal lensmannskontor 17. juni. Man må også ta med i betraktning at det tar cirka to uker å få tilsendt det nye passet. I tillegg fylles timene fort opp, så et godt råd er å bestille nå om du skal på ferietur i månedsskiftet juni-juli.

Når du skal søke om pass må du ha med gyldig legitimasjon og gammelt pass hvis du har dette fra før. Gammelt pass er gyldig legitimasjon i tre måneder etter utløpsdato.

Skal det søkes om pass til barn under 18 år, må du ha med original fullmakt fra forelder som ikke er med. Fullmakten er gyldig i tre måneder. De må også ha med gyldig original legitimasjon eller kopi av legitimasjon med stempel fra offentlig kontor fra forelder som ikke er med.

PS! Gebyret for pass må betales må betales når du søker. Det koster 450 kroner for voksne og 270 kroner for barn.