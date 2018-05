— Hva er du ekstra god på, og hva er dine utfordringer?

Nyheter

10. mai inviterer Åse Børset og Triolog til seminaret «Typisk deg!» på Trollheimstunet i Rindal.

— Her samles vi på uformelt vis i trollavvoen, til en kveld du sent kommer til å glemme, med et innhold vi håper du vil dra stor nytte av resten av ditt liv, sier Børset.

Seminar i trollavvoen

Det første seminaret som blir avholdt i trollavvoen ved Langvatnet i Helgetunsmarka, er i regi Børset og Trialog. iTrollheimen har satt opp en helt ny konferanselavvo her, og Børset og Trialog har akkurat gått inn som en del av iTrollheimen.

— Dette er en uformell og ufarlig kveld der du har muligheter for å bli mer bevisst hva din personlighetstype faktisk betyr for deg i hverdagen din. Ingen kommer til å måtte avsløre noe om seg selv, eller by på seg selv dersom de ikke vil, sier Børset.

De som melder seg på fyller ut ei digital kartlegging på forhånd, slik at de får sin egen personlige rapport på slutten av arrangementet.

— I løpet av kvelden snakker vi om områdene av din personlighet som virker mest inn på hvordan du fungerer, blant annet hvor du henter energien din fra, hvordan du tar inn informasjon fra omverdenen – hvordan du lærer best, hvilken måte du tar avgjørelsene dine på, og hvordan du liker å strukturere deg.

Med dette som utgangspunkt mener Børset at det kan skapes større bevissthet rundt hva som er typisk for hver enkelts personlighetstype, og hva dette innebærer i hverdagen.

Folk er forskjellige

— Det er bra at vi er forskjellige, hører vi ofte folk si. I andre sammenhenger synes vi kanskje «folk er rare», og forstår oss ikke helt på dem?

Børset ønsker å hjelpe sine deltakere til å få ut sitt beste potensial, både i jobben sin og hjemme hos dem som betyr aller mest.

— Hva betyr din personlighetstype i hverdagen? spør Børset og tilføyer at bevissthet rundt egen personlighet sparer deg for mye irritasjon og frustrasjon over andre mennesker.

Børset god stemning og bålkaffe i lavvoen. Seminaret avholdes torsdag 10. mai, og krever påmelding.

