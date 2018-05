Nyheter

Politiet melder om brann i en garasje, i Lykkjveien på Storås, i Meldal kommune.

Litt før klokken 19.00 meldte Adresseavisen at en campingvogn har tatt fyr ved et fabrikkanlegg på Storås. Campingvogna skal ifølge avisen stå tett innpå et garasjebygg ved fabrikken på Heggøya.

– Brannvesenet har kontroll, skriver politiet på Twitter.