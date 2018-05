Etterlyser fortsatt gaupa som ble forsøkt levert på Hamos

Nyheter

- Jeg har ikke hørt et pip om gaupa etter at ST skrev om saken, sier rovviltkontakt Geir H. Ingdal.

- Har du ikke mottatt noen tips i det hele tatt?

- Nei, svarer han.

En formiddag for cirka to uker siden troppet en mann opp på Hamos på Grønøra på Orkanger. Han fortalte at han hadde ei død gaupe i bilen, og han lurte på om han kunne kaste dyret i containeren som tar imot brennbart avfall.

Ville kvitte seg med påkjørt gaupe på Hamos

Det var Dzemal Lizde, fagarbeider ved Hamos, som snakket med mannen i 40-50-åra. Lizde sa at de ikke tar imot døde dyr her, dermed forsvant mannen med det døde dyret i bilen.

Historien vekket stor interesse for Statens Naturoppsyn (SNO): Det er ikke hver dag det dukker opp noen på Hamos som har kjørt ihjel ei gaupe.

Framgangsmåten for å kvitte seg med et rovdyr, er heller ikke etter boka, ifølge Ingdal.

Gaupe skal ha blitt påkjørt og drept på fylkesvei 710 i området Ingdal-Bjørnbettet, nær kommunegrensa mellom Orkdal og Agdenes, på Orkdal-sida. Men ingen har så langt kunnet bekrefte dette.

Ingdal oppfordret personen som har kjørt på gaupa om å kontakte SNO eller Ingdal direkte.

- Vi ønsker å se individet, måle det, ta prøver og se hvilket kjønn det er. Dette har med forvaltninga av gaupestanden å gjøre, forklarte han tidligere.

Men så langt har ingen meldt seg. Og gaupa er fortsatt som sunket i jorda.

- Vi skulle gjerne visst hva som skjedde, og ikke minst vite hvor det ble av gaupa, sier Ingdal og ber om at han kontaktes av folk som eventuelt vet noe om saken.