Fred i landet!

«Millom alle dei fangar som no slepp ut av fangehola, er óg det frie ordet. Og som Sør-Trøndelag bar sine små frie ord fram så lenge og så langt som råd var, så vil me óg møte fram på sjølve fredsdagen - me kjem ikkje stort, men me kjem med von om ei betre tid,» skrev redaktør Erik Aarvik på arket som utgjøre avisa på fredsdagen.

Lokalavisa var raskt ute med en ekstrautgave, etter å ha vært stengt siden høsten 1942. Redaktør Erik Aarvik hadde utmerka seg med sine små ironiske kommentarer på tyskernes og landssvikernes bekostning, og det hadde ikke gått ubemerket hen. Okkupasjonsmakta skyldte på papirmangel, og stoppa avisa.

«Men engang slutter krigen, og hvem som vinner eller taper, må det igjen bli normale tider. Da må det vel atter bli papir til et lite blad, og da papiret alltid har to sider, må det vel også bli høve til å se to sider ved en sak - minst,» skrev redaktør Aarvik da avisa Sør-Trøndelag kom ut med sin siste utgave under krigen 29. september 1942.

Da freden var et faktum, nølte ikke Erik Aarvik lenge før første avis ble publisert. På fredsdagen 8. mai 1945 proklamerte avisa fredsbudskapet, og hyllet det frie ord.

«Krigen i Europa er slutt - det er nesten ikke til å tru, men no er det sant! (...) I bygd og by hilser folk på hverandre på en underlig måte i dag, hjertene møtes, vi våkner av dvalen,» skriver redaktøren til avisleserne, og lover samtidig at Sør-Trøndelag vil komme ut så snart råd er.