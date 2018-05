Hun har fått lederjobb i Orkdal-politiet

Nyheter

Monica Brækken er fra 1. juni ansatt som seksjonsleder for etterforskning ved lensmannskontoret i Orkdal. Brækken er i dag lensmann i Melhus kommune.

Dette er et ledd i den storstilte omorganiseringa i politiet, der det enkelt forklart skal bli færre og større enheter. De siste åras nedlegging av flere lensmannskontor i kommunene er en del av denne prosessen.

- Jeg er glad for å ha fått jobben

Tor Kristian Haugan, dagens lensmann i Orkdal, Agdenes og Skaun, ble i vår ansatt som lensmann og tjenesteenhetsleder for Orkdal lensmannskontor. Skaun, Orkdal, Agdenes, Meldal, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya inngår i Orkdal lensmannsdistrikt fra 1. juni.

Stillinga som Brækken nå fikk, ble ikke utlyst. Årsak: I Staten er det retningslinjer på at når man må gå ut av sin stilling, som i dette tilfellet, har man krav på "en annen passende stilling".

Politi-topp har skiftet arbeidssted

To andre seksjonslederstillinger i Orkdal lensmannsdistrikt skal også snart på plass. Det er seksjonsleder for forebygging og patrulje, samt seksjonsleder for sivil rettspleie.