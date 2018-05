Nå har banken fått opp dette på veggen igjen

Nyheter

De fleste husker at gamle Orkdal Sparebank i Orkdalsveien på Orkanger hadde klokke og gradestokk ved inngangspartiet. Her kastet folk gjerne et blikk da de kjørte forbi.

Nå har samme funksjon blitt hengt opp på veggen på det nye bankbygget til Orkla Sparebank, rett overfor gammelbanken.

- Det ble gjort mandag denne uka, forteller banksjef Dag Olav Løseth.

Han sier at bakgrunnen for at de gjenopptok "tradisjonen", er at folk generelt er veldig opptatt av vær og temperaturer.

- Nå kan de gløtte opp når de kjører forbi her. Det blir et blikkfang, sier han.

- Det er vel ikke så dumt å ha blikkfanget helt i nærheten av bankens logo heller?

- Det er klart at vi vil jo vises, vi også, ler han og tenker på reklameeffekten av at forbipasserende ser logoen hver gang de sjekker hvor mange grader det er og hva klokka er.