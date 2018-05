Hytta berget så vidt for skogbrannen

Nyheter

Torsdag klokka 17.36 fikk politiet melding om en skog- og lyngbrann i Meldal. Meldal brannvesen rykket ut med tilgjengelig mannskap og utstyr.

Brannstedet ligger på vei opp mot Jøngfjellet når man tar av ved Storås snekkeri. Brannsjef Ove Smedplass forteller at tre til fem dekar lyng- og skog er nedbrent. Til alt hell berget hytteeiendommen med fem bygninger.

- Det var fare for hytta som ligger der. Eieren og noen naboer hadde kjempet mot flammene en stund før vi kom, og lyktes med å unngå at det tok fyr i ett av husene. De var også heldige med at vindretningen skiftet, sier Smedplass.

Fikk oksygentilførsel

- Var slukkinga krevende?

- Det var mye vind, og det var et stykke å transportere slangene, men vi løste oppgaven. Den største faren var hytta, men det var ikke fare for spredning til andre skogsområder. Det var et ganske avgrenset området, sier Smedplass.

Det var bare brannvesenet som var rykket ut til stedet. Politiet var opptatt på annet hold, og situasjonen ble vurdert slik at det ikke var behov for ambulanse.

- Vi utførte førstehjelp og ga oksygen, og ble enige om at vi ikke trengte å tilkalle ambulanse, sier Smedplass.

- Hvor mange personer var i området og drev slukking da dere kom?

- Det var tre til fem stykker som gjorde førsteinnsatsen. Men det var først og fremst én person som hadde behov for behandling for mindre brannsår, skrubbsår og tilførsel av oksygen.

Ukjent årsak

Verken politiet enn brannvesenet kan si noe om årsaken til brannen.

- Vi var ikke på stedet, så det kan vi foreløpig ikke svare på, sier Arnt Johansen ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Heller ikke brannsjef Smedplass har noe å si om årsaken til brannen:

- Vi har ikke drevet etterforskning. Vi hadde nok med å slukke brannen. Det får bli opp til politiet å undersøke brannstedet, sier han.

- Snakket dere med hytteeier for å få klarhet i hvordan brannen oppsto?

- Nei, det gjorde vi ikke. Vi har ikke gjort noen undersøkelser rundt dette.

Klokka 18.22 fikk politiet melding om at brannen var slukket.