Nyheter

Onsdag klokka 16.16 fikk politiet melding om at to barn hadde satt seg fast i en heis i Litjgårdsveien på Orkanger. Brannvesenet kom til stedet og måtte bryte opp dørene for å redde ut barna. Klokka 16.50 er det loggført at situasjonen er løst og barna er ute.