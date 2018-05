Storstilt leteaksjon etter savnet dykker

Nyheter

Torsdag klokka 11.29 fikk politiet melding om en mulig dykkerulykke i Agdenes.

- To polakker hadde vært på Værnes camping og dykket, og vi fikk en ganske dramatisk melding om en mulig dykkerulykke. Den ene av de to var overbevist om at den andre ikke hadde kommet opp av vannet. Både AMK og brannvesen ble varslet, og det ble satt i verk tiltak med dykkere fra luftambulanse og sea king. Det var et stort apparat som ble satt i verk for å starte søk. Hovedredningssentralen ble også varslet, sier Arnt Johansen ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Det viste seg imidlertid at de to dykkerne hadde vært ute og fridykket uten lufttank, og at de var kommet litt langt bort fra hverandre og endt opp på hver sin side av en bukt.

- Den som angivelig var forulykket kom gående langs vannkanten, og aksjonen ble avsluttet. De to hadde gått i land på hvert sitt sted, sier Johansen.