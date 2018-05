Slåsskamp etter å ha tisset på bilen til kjæresten

Nyheter

Natt til søndag, litt over klokken 01, fikk politiet flere uavhengige meldinger om slåsskamp mellom to menn på Kyrksæterøra i Hemne kommune. Dette skjedde utendørs utenfor et utested.

Det var snakk om en 16-åring og en 22-åring. Førstnevnte skal ifølge politiet ha tisset på bilen til kjæresten til den andre. Dette resulterte i håndgemeng.

- Ingen ble alvorlig skadet eller hadde behov for sjekk hos legevakt. Det er varslet anmeldelse over helga, men vi vet ikke hvem som anmelder hva ennå, sier lensmann i Orkdal og Agdenes, Tor Kristian Haugan.

Politiet hadde på daværende tidspunkt ikke kapasitet til å rykke ut med en patrulje.