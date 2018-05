Tatt på fersken etter tyveriraid - erkjenner ingenting

Nyheter

To menn fra Romania ble lørdag ettermiddag 5. mai stoppet og pågrepet på bensinstasjonen på Fannrem. I bilen deres fant politiet tjuvgods. Tyvene hadde samme ettermiddag vært innom både Prix-butikken på Orkanger og Mega på Amfi-senteret.

Det ble beslaglagt blant annet 20 pakker frossen indrefilet, bacon, spekeskinke, 250 barberhøvler/-høvler, bager, ryggsekker og sportsklær.

Duoen hadde tidligere blitt observert på Melhus. Og det er grunn til å tro at de også har vært på raid andre steder i vårt distrikt.

Mandagen etter ble de varetektsfengslet i fire uker - fram til 4. juni.

Målet er å ha dem i arresten mens etterforskninga pågår. Motsatt fall er det stor sjanse for at de forsvinner ut av landet, og bevis kan gå til spille.

- De erkjenner ingenting. Den ene hevdet at kjøttet var kjøpt i Bulgaria for at det skulle selges i Norge. Den andre hevder at de hadde funnet kjøttet i søpla og i busker, forteller lensmann i Orkdal, Tor Kristian Haugan.

De to mennene kom med fly fra Romania til Malmø i Sverige. Deretter kjørte de en danskregistrert bil over til Norge.

Dersom de blir dømt nå, må de sone straffa her i landet. Deretter blir de sendt til hjemlandet, med forbud mot å komme tilbake på noen år.