Reises på én dag

Dugnadsgjengen som har sørget for at Orkdal har fått et unikt smykke i Thams-paviljongen, ligger ikke på latsida. De siste dagene har de jobbet på spreng for å lage elementene som er i ferd med å bli til det midlertidige servicebygget for Thams-paviljongen.

Arbeidet har pågått inne i lokalene er Coop tidligere hadde sin byggvareforretning på Beitøra.

Onsdag morgen startet arbeidet med å reise bygget, etter at plata ble støpt dagen før.

- Bygget blir reist i løpet av én dag. Teknikken og utforminga ligner mye på ferdighusproduksjonen på Strandheim Brug på den tiden de bygget The Norway Building (Thams-paviljongen) til verdensutstillinga i Chicago i 1893, sier Kjetil Kroksæter som er daglig leder i Thams-paviljongens støtteforening.

Servicebygget skal romme toaletter, kontorplass, salg av billetter, kioskvarer og suvenirer.

Om lag 20 dugnadsarbeidere har stått på i sju dager for å lage elementene.

- Dugnadsgjengen har nok en gang gjort en strålende jobb både med selve bygget og med plenene omkring paviljongen til 17. mai. Det er verdifullt både for den enkelte og samfunnet å ha en slik entusiastisk gjeng som stiller opp når ting skal utføres på kort varsel, sier Kroksæter som legger til at paviljongen blir åpen for omvisning på nasjonaldagen.