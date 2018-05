Forsøkte å lure apotek med falsk innringing

Nyheter

Politiet mottok onsdag ettermiddag i 15.45-tida melding fra et apotek i Orkdal. De hadde hatt en person på telefon, og de mente det åpenbart var en falsk innringing av resept. Noen prøvde med andre ord å utgi seg for å være en annen for å få tilgang til reseptbelagte medisiner.

Ny svindelrunde med lokale personer som agn

- Apoteket ba oss om bistand. Patruljen var til stede da personen etter avtale skulle komme å hente varene, men vedkommende kom ikke. Dermed fant vi ikke ut hvem som stod bak, forteller Arnt Johansen, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Det finnes fire apotek i Orkdal; Amfi, Oti, i Orkanger sentrum og ved Rema-butikken ved E39.