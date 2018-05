Stakk av fra trafikkskadd

Nyheter

Hemne

En mann i 20-åra og en jevnaldring fra en nabokommune, må møte i retten, tiltalt for brudd på veitrafikkloven.

Saken har sin bakgrunn i en hendelse i trafikken i januar i fjor. De var da innblandet i et trafikkuhell på Nordmøre. Sjåføren av den møtende bilen ble påført synlige hodeskader, men de to tiltalte unnlot å hjelpe ham.

Et ekstra tiltalepunkt går på at de forlot ulykkesstedet uten politiets samtykke, og at de ikke varslet politiet.

Det er Politimesteren i Møre og Romsdal som har tatt ut tiltalt mot de to.