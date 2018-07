Endelig kom regnet – og slik blir været framover

Nyheter

Rundt kvart på fire tirsdag ettermiddag åpnet himmelen seg over Orkanger. Det regnet hunder og katter, og i bakgrunnen lurte drønn som kunne minne om dem som dukker opp når Tor farer over himmelen i vogna si og jakter jotner med Mjölner i handen.

Selv om dette ødelegger for eventuell soling og bading, i alle fall for øyeblikket, er det fortsatt varmt ute, og den sommerlige lukten av våt asfalt sniker seg inn i de åpne vinduene.

Men om ikke annet, er det håp om at noen jubler for dette. For eksempel bøndene og skogseierne, som alle har ønsket seg nedbør.

Nedbør for å forhindre skogbrann. Nedbør for avlingene.

Det er helt normalt med en regnskyll innimellom, og snart skinner nok solen igjen. Det er bare å smøre seg med tålmodighet og solkrem.