Fikk tillatelse til å brenne slåtteavfall tross bålforbud

Nyheter

Tirsdag formiddag kom det røyk fra dette området ikke langt unna fylkesvei 65 mellom Storås og Rindalsskogen. Garberg naturreservat ligger cirka tre kilometer fra fylkesgrensa i retning Meldal.

Utfordringen her var at graset må brennes fordi det er svært utfordrende å frakte det ut, og deponering inne i reservatet er en dårlig løsning.

Meldal kommune er forvaltningsmyndighet for verneområdet, og det er de osm har gitt tillatelse til bålbrenning i området, selv om det generelt er bålforbud nå.

Det som gjør det mindre risikofylt å brenne gras her, er at bålplassen ligger på vått underlag uten fare for spresning til andre områder.

Så til alle som tror at det brennes ulovlig på det nevnte området: Det er godkjent!