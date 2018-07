- Jeg blir forbanna

Nyheter

Ole Karlsen er en av dem som har gjenreist det legendariske samlingsstedet Kortbølgen ved Gammelosen på Orkanger.

I dag har Karlsen passert 80, men han minnes ungdomstiden da dette var stedet man samlet seg for å bli oppdatert om stort og smått.

- Hit kom man om man ville få med seg siste nytt, og her sto karene og speidet etter laksen i Orkla, minnes Karlsen. Orkla hadde nemlig sitt utløp rett nedenfor Kortbølgen før elveleiet ble endret.

Gjenoppbygd

For seks - sju år siden ble Kortbølgen bygd opp på nytt, med Karlsen og Bård Andaas i spissen. Men da Karlsen på sine daglige spasertur langs vannspeilet kikket opp mot Kortbølgen i starten av denne uka, så han at deler av blomsterstativet manglet.

- Det er ingen tvil om at toppen - der planten skulle stå i ei kurv - er brutt av. Jeg blir forbannet. Det er dårlig oppførsel å gjøre noe slikt, når folk legger ned et arbeid for å prøve å gjøre det fint, sier Karlsen som vil gå i gang med å reparert skadene. Denne gangen håper han at det får stå i fred.