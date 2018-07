Nyheter

Politiet stanset torsdag ettermiddag i 17-tida en mannlig bilfører i 30-åra på Folloøya i Orkdal.

Dette var tredje gang han ble stanset etter å ha kjørt uten gyldig førerkort. Mannen har benyttet samme kjøretøy ved alle tre anledningene.

Politijuristen har nå besluttet at kjøretøyet skal beslaglegges, samt at fører blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.