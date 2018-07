Blir vurdert i dag om førerkortet skal beslaglegges

Nyheter

Mannen som kjørte varebilen som mandag morgen mistet to kajakker i Viggjatunnelen på E39 og forårsaket en ulykke, skal avhøres på politistasjonen på Heimdal i dag (onsdag).

- Etter avhøret vil det bli tatt stilling til om førerkortet hans skal beslaglegges, sier Tor Kristian Haugan, lensmann i Orkdal lensmannsdistrikt.

Bakgrunnen for eventuelt førerkortbeslag er dårlig sikring av last (kajakker falt av taket på bilen).

Kvinnen som var passasjer i varebilen med kajakkene på taket, ble få timer etter ulykka avhørt. Det som har kommet fram er følgende:

* To kajakker falt av taket på varebilen inne i tunnelen. E39 ble umiddelbart stengt.

* Den ene kajakken traff sideruta på en møtende rutebuss.

* En mannlig busspassasjer ble skadet i ulykka, fraktet til St. Olavs hospital og operert der.

* Paret i 60-årsalderen så at kajakkene falt av i tunnelen, men var ikke klar over at de har forårsaket en ulykke.

* De kjørte videre etter uhellet/ulykka fordi mannen skulle opereres ved Orkdal sjukehus.