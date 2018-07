Århundrets lengste totale måneformørkelse

Nyheter

Knut Jørgen Røed Ødegaard / Anne Mette Sannes

Neste uke blir historiens første solsonde skutt opp, og 11. august får vi både oppleve en flott solformørkelse over hele landet, samt årets flotteste meteorsverm.

På kvelden fredag 27. juli og natt til 28. juli (norsk tid) inntreffer en usedvanlig langvarig måneformørkelse – selve totaliteten kommer til å vare i hele 1 time og 43 minutter. Neste gang vi kan oppleve en så langvarig formørkelse blir først om 105 år. Formørkelsen på fredag vil bli et spesielt imponerende skue både på grunn av varigheten og fordi månen står lavt over horisonten (objekter som står lavt på himmelen oppleves som større og mer imponerende enn de virkelig er). Månen blir som oftest vakker rød under totale formørkelser, og sett mot nattehimmelens sommerglød blir dette trolig litt av et skue.

Begivenhetens absolutte høydepunkt inntreffer imidlertid når den røde planeten Mars mot slutten av totaliteten dukker opp like under den formørkede måneskiven. Denne natten er Mars nærmere oss enn den har vært på 15 år, og lysstyrken er derfor spesielt stor. Vi vil få oppleve noe så eksklusivt som en rød måne som står rett over Den røde planet!

Hva skjer under en måneformørkelse?

Månen bruker fire uker på å gå en runde rundt Jorden. Det betyr at hver fjerde uke (ved nymåne) står solen, jorden og månen nesten på linje.

Månens bane rundt jorden heller med litt over 5 grader i forhold til linjen mellom jorden og solen, noe som betyr at månen som regel passerer over eller under skyggen fra jorden. Men en gang iblant befinner månen seg nær punktet i banen som krysser linjen mellom solen og jorden, og dermed passerer månen gjennom jordskyggen.

Det kan være flere år på rad uten måneformørkelser, men hvor det deretter inntreffer flere slike fenomen i løpet av relativt kort tid.

31. januar i år opplevde vi en stor total måneformørkelse, og da hadde vi ikke sett dette fenomenet i Norge siden 28. september 2015. Den gangen var det nesten fire år siden den forrige totale måneformørkelsen var synlig fra Norge, men da inntraff til gjengjeld hele tre slike formørkelser på under ett år! Allerede 21. januar neste år får vi oppleve en ny total måneformørkelse, men denne kommer til å ha betydelig kortere varighet.

Under en total måneformørkelse blir månens utseende vanligvis kraftig endret med skiftende farger i oransje, rødt og burgunder gjennom de ulike fasene. Selv under totaliteten blir månen normalt ikke helt mørk fordi sollys spres gjennom jordens atmosfære og når månens overflate.

Sollyset passerer gjennom jordatmosfæren der Solen enten er i ferd med å gå opp eller ned – dette er et belte som strekker seg rundt hele jorden. Vi kan derfor si at månens farge og lysstyrke under totaliteten gjenspeiler alle jordens soloppganger og solnedganger. Månens farge og lysstyrke varierer imidlertid ganske mye fra en formørkelse til en annen på grunn av ulike forhold i jordens atmosfære.

En sjelden gang blir månen grå og spesielt lyssvak under formørkelsen. Dette skyldes støv fra store vulkanutbrudd, spesielt omfattende skogbranner eller uvanlig mye skyer over den delen av jorden der sollyset passerer gjennom atmosfæren på vei mot månen. Siden månen denne gang beveger seg gjennom den sentrale delen av jordskyggen, kan vi forvente at deler av totaliteten blir relativt mørk.

Rekordformørkelsen sett fra Norge

Størstedelen av den uvanlig langvarige totaliteten (fra 21.30–23.13) vil kunne ses fra nesten hele landet. Månen står opp i sydøst etter at formørkelsen har begynt, og tidspunktet når månen kommer opp bestemmer hvor stor del av fenomenet som blir synlig. I Oslo og Kristiansand kommer månen opp kl. 21.49, Halden 21.41, Trysil 21.53, Lillehammer 21.59, Bergen 22.14, Ålesund 22.28, Trondheim 22.19, Bodø 22.51, Tromsø 23.24, Alta 23.17 og Kirkenes 22.43. Den siste delvise fasen slutter kl. 00.19, og formørkelsen vil være helt over kl. 01.28 natt til 28. august.

I store deler av landet vil mesteparten av totalfasen være synlig, og deler av totaliteten vil være mulig å se nord til grensen mellom Nordland og Troms, men også øst i Finnmark. Formørkelsen blir ikke synlig fra Svalbard.

Siden månen står lavt i sydøstlig retning under formørkelsen, er det viktig å ha fri sikt for å kunne oppleve fenomenet, uten hindringer som åser, vegetasjon og bygninger.

I Oslo-området kommer Mars til syne under den formørkede månen rundt kl. 23.

Hvordan opplever du best superfenomenet?

Selv om alle faser av formørkelsen blir fantastisk flotte å se uten hjelpemidler, gjør en kikkert det mulig å følge fenomenet i enda større detalj, og man kan se hvordan landskapstrekkene på månen kommer til syne igjen etter å ha vært formørket. Opplevelsen vil bli enda flottere dersom man befinner seg på et mørkt sted uten kunstig belysning. Fordi jordskyggen er buet, vil man under den delvise fasen ha en unik mulighet for å se at jorden er rund!