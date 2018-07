Ruspåvirket kvinne forsøkte å stikke av fra politikontroll

Nyheter

En kvinne i 30-åra ble onsdag kveld i 20.30-tida observert av en politipatrulje mens hun kjørte bil i Børsa sentrum. Da kvinnen så politibilen, forsøkte hun å unndra seg kontrollen.

- Det var ingen dramatikk, og hun stoppet etter hvert, forteller Tor Kristian Haugan, lensmann i Orkdal lensmannsdistrikt.

Kvinnen kjørte uten gyldig førerkort. I tillegg var hun ruspåvirket av noe annet enn alkohol. Hun ble tatt med inn til avhør og blodprøve.

Kvinnen blir anmeldt for både ruskjøring, kjøring uten førerkort, samt at hun først forsøkte å unngå og stoppe for politiet.