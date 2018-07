Sender hjelpemannskap til skogbrannene i Sverige

Nyheter

Svensk Røde Kors har bedt Røde Kors i Norge om hjelp i arbeidet med skogbrannene i landet. En gruppe fra Røde Kors Hjelpekorps i Hedmark reiste onsdag kveld til Mora i Dalarna for å bistå som sanitetsvakter. Fredag reiser en gruppe fra Røde Kors Hjelpekorps sør i Trøndelag til området for ytterligere bistand.

Bruker sommerferien til å hjelpe Sverige

– Vi skal bidra med førstehjelp og sanitetsposter i brannområdet. Det er primært snakk om førstehjelp på brannmannskap som kan ha behov for dette. Det kan innebære blant annet å lindre brannskader, motvirke heteslag og hjelpe til med å ivareta brannmannskapene på stedet, sier Guro Kjellmark, operativ leder i Sør-Trøndelag Røde Kors.

Rundt 20 frivillige fra hjelpekorpsene sør i Trøndelag er nå tilgjengelige for å bidra i Sverige. I første omgang reiser 13 frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps i Trondheim, Oppdal, Melhus og Agdenes til brannområdet på fredag. Kjellmark sier at flere frivillige i Trøndelag har ytret et ønske om å hjelpe til i Sverige.

Skogbrannene i Sverige har nå pågått i to uker. Det er rundt 30 skogbranner for øyeblikket, og flere av dem lar seg ikke slukke på nåværende tidspunkt.