Nyheter

Et voldsomt høytrykk over Kolahalvøya gir i fra fredag (i dag) sommerens varmeste dager. Ingen må bli sjokkert om gradestokken viser over 30 grader. I så fall blir det den varmeste dagen i Trøndelag i år.

Med andre ord: Det er best å komme seg til en badeplass.

Og finværet er varslet å fortsette de neste dagene.

Allerede klokka 08 fredag morgen var det temperaturer langt over 20 grader mange steder i fylket.