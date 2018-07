Inviterer til bueskyting

Nyheter

Det er Geitastrand IL bueskyttere som inviterer unge og voksne med en funksjonsnedsettelse til å prøve bueskyting førstkommende onsdag ettermiddag. Målgruppa er både funksjonshemmede som kan stå oppreist og de som er avhengig av å sitte. Dette skjer ved klubbens arena på Aune stadion i Husdalen i Orkdal.

- Kom og prøv en spennende, morsom og utfordrende idrett for alle aldre og nivåer i et godt og inkluderende miljø, oppfordrer Morten E. Husdal i Geitastrand Bueskyttere, og legger til at det er ønskelig med påmelding slik at arrangøren før mulighet til å legge best mulig til rette for arrangementet.

Klubben stiller med utstyr. Og i tillegg til tradisjonell bueskyting, får deltakerneteste ut 3D-skyting på «dyr».

Rundt 11 000 funksjonshemmede er med i idrettslag i Norge. Norges idrettsforbund jobber tett sammen med særforbundene for å få med enda flere barn, unge og voksne i regelmessig fysisk aktivitet i lokale lag og foreninger.

- Vi setter stor pris at Geitastrand IL bueskyttere ønsker å tilrettelegge for ei viktig målgruppe i norsk idrett,» opplyser Per-Einar Johannessen, informasjons- og fagkonsulent paraidrett.